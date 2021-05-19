Минфин погасил дефолтные облигации Госипотечного учреждения

Министерство финансов погасило обязательства Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) по облигациям, выпущенным под госгарантии.

Об этом сообщил председатель правления ГИУ Егор Притула, передает издание "Минфин".

При этом он назвал техническим дефолт, который возник по облигациям ГИУ.

"Главная причина технического дефолта – это ситуация, которая возникла в 2014-2015 годах с "Дельта Банком". Средства ГИУ, которые были аккумулированы на счетах "Дельта Банка", условно говоря, пропали. Поэтому сейчас мы находимся в судах. Фактически нам должны около 3,5 млрд грн, которые включены в седьмую очередь требований кредиторов банка, но пользоваться ими не можем. Поэтому возникла ситуация, когда мы не смогли расплатиться по своим долгам", – отметил Притула.

Он отметил, что погашение обязательств ГИУ в дальнейшем частично планируется за счет утвержденной Верховной Радой докапитализации госкомпании "Укрфинжитло" на 20 млрд грн.

"Принято решение о слиянии ГИУ и "Укрфинжитло". Среди прочего, документ предусматривает докапитализации "Укрфинжитла" за счет ОВГЗ, которые будут выпущены и частично пойдут на погашение обязательств ГИУ", – отметил председатель правления учреждения.

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Как сообщалось, в начале мая издание Finbalance опубликовало информацию со ссылкой на "Приватбанк", что ГИУ допустило дефолт по облигациям, выпущенным под госгарантии. В частности, учреждение не выплатило в декабря 2020 года в установленный срок основную сумму и начисленные проценты по облигациям.

Эти облигации на 2 млрд грн были выпущены в 2013 году с дополнительным обеспечением в виде госгарантии.

К концу 2020 года общая сумма обязательств ГИУ по выпущенным облигациям составила 4,97 млрд грн (включая задолженность на 1,67 млрд грн по облигациям, которые подлежали погашению в ноябре и декабре прошлого года).

Согласно отчетности ГИУ, по состоянию на конец первого квартала 2021 года его активы составляли 2,4 млрд грн, непокрытый убыток – 4,74 млрд грн.

ГИУ работает на рынке ипотечного кредитования с 2004 года как учреждение второго уровня, основной задачей которой определено рефинансирование ипотечных кредиторов, в т.ч. за счет средств, поступивших от размещения ценных бумаг.