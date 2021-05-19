Кабмин одобрил изменения в налоговое соглашение с ОАЭ

Кабинет министров на заседании в среду, 19 мая, одобрил Протокол между правительствами Украины и Объединенных Арабских Эмиратов о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, теперь документ будет внесен на ратификацию в Верховную Раду.

Основные положения Протокола предусматривают:

увеличение ставки налогообложения процентов в стране, являющейся источником дохода, с 3% до 5%;

увеличение ставки налогообложения "технических" роялти с 0% до 5% в стране, являющейся источником дохода;

новую редакцию статьи по обмену информацией, которой предусматривается значительное расширение возможностей компетентных органов стран по обмену налоговой информацией;

новую статью "Право на получение выгод", которая ограничивает возможности применения льготных положений Соглашения, если основной целью является получение таких льгот.

"Указанные изменения и ставки соответствуют общей практике заключения Украиной таких соглашений и протоколов к ним с другими странами мира. Аналогичные по размерам ставки содержатся в большинстве конвенций и протоколов к ним, заключенных нашим государством", – отмечают в Минфине.

Как сообщалось, Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали указанный межправительственный Протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в феврале 2021 года.