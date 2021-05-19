Австрийская сеть Billa продала бизнес в России

Австрийская Rewe Group продала сеть супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") российскому ритейлеру "Лента".

Как сообщила российская компания, сумма сделки составит 215 млн евро, передает Интерфакс.

После завершения сделки 161 приобретенный супермаркет перейдет под бренд "Лента", а торговая марка "Билла Россия" прекратит свое существование.

Предполагается, что сделка будет закрыта летом 2021 года, если будет одобрена Федеральной антимонопольной службой России.

Сеть "Билла Россия" управляет супермаркетами общей торговой площадью 138 051 квадратных метров, подавляющее большинство из которых находится в Москве и Московской области, распределительный центр расположен в Быково (Московская область).

Как сообщалось, в декабре 2020 года Rewe International AG продала 100% доли в уставном капитале ПИИ "Билла-Украина", управляющем сетю супермаркетов Billa, собственнику ООО "Новус Украина" – компании Consul Trade House UAB.

ПИИ "Билла-Украина" было создано в 1998 году концерном Rewe Group, который был основан в 1927 году в Кельне. В Украине первый супермаркет Billa открыт в феврале 2000 года в Киеве. По состоянию на сентябрь 2020 года, сеть насчитывает 35 объектов в Киеве, Киевской области и Житомире.