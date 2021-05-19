"Укрнафта" направит 5,8 миллиарда на выплату дивидендов

ПАО "Укрнафта" направит на выплату дивидендов за 2020 год не менее 90% чистой прибыли, в соответствии с требованиями статьи 21 закона о госбюджете на 2021 год.

Об этом говорится в сообщении "Укрнафты" по итогам собрания акционеров.

"Поскольку обществом не принято решение о выплате дивидендов за 2020 год до 1 мая 2021 года, акционеры решили дивиденды не начислять, а прибыль распределить в соответствии с требованиями статьи 21 закона "О Государственном бюджете на 2021 год", – сказано в сообщении.

Согласно закону, таким образом на выплату дивидендов должно быть направлено не менее 90% прибыли компании за 2020 год.

Кроме того, акционеры приняли решение о распределении чистой прибыли и убытков ПАО "Укрнафта" за 2018-2020 годы.

По результатам 2018 года будут выплачены дивиденды на сумму 1,93 млрд грн, или 35,62 грн на одну простую акцию, что составляет 30% чистой прибыли "Укрнафты" за 2018 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Остаток чистой прибыли общества за 2018 год решено направить на покрытие накопленного убытка.

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году принято решение дивиденды не начислять.

Как сообщалось, "Укрнафта" по итогам работы в 2020 году, согласно неаудированным данным, получила 4,29 млрд грн прибыли, тогда как в 2019 году компания отчитывалась об убытке на 4,06 млрд грн.

Напомним, в декабре 2020 года завершилась реализация утвержденной Верховной Радой схемы по погашению налоговых долгов "Укрнафты" на сумму 28,9 млрд грн, возникших под руководством близкого к Игоря Коломойского менеджмента в 2015-2016 годах. Общие поступления в госбюджет в итоге реализации схемы составили 42,5 млрд грн. При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия в урегулировании проблем "Укрнафты".

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству влице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. Эти три офшорные компании принадлежат Игорю Коломойскому и партнерам. Еще 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.