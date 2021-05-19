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СБУ обнаружила канал нелегального ввоза "евроблях" на Волыни. ВИДЕО

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СБУ обнаружила канал нелегального ввоза "евроблях" на Волыни. ВИДЕО

СБУ разоблачила начальника одного из отделов Госпогранслужбы Украины, который за "денежное вознаграждение" помогал беспрепятственно ввозить в Украину автомобили на иностранном регистрации.

Как сообщает пресс-центр СБУ, автомобили ввозились в режиме временного ввоза до 1 года через пункт пропуска Луцкого пограничного отряда.

"Для реализации указанного преступного умысла, военнослужащий привлек граждан Украины, которые подыскивали "клиентов" и выступали в качестве посредников. В результате работы данной схемы злоумышленники получали от $600 до $1000 неправомерной выгоды только за одно транспортное средство, чем наносили вред государственным интересам", – сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов уголовного производства после получения им очередной части неправомерной выгоды в размере $3 тыс. Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды составляла $4,2 тыс.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по рабочим и домашним адресам фигурантов противоправной схемы и проверяется информация о причастности к ее функционированию сотрудников Гостаможслужбы.

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