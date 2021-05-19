Кабмин переназначил набсовет "Нафтогаза" еще на год, – Шмыгаль

Кабинет министров на заседании в среду, 19 мая, принял решение переизбрать пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" сроком до одного года.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"Спасибо наблюдательному совету за конструктивное и государственническое решение продолжить свою работу, обеспечив стабильную работу крупнейшей государственной компании. Мы также благодарны председателю наблюдательного совета "Нафтогаза Клэр Споттисвуд, которая во время своего выступления подчеркнула важность командной работы для лучшей трансформации предприятия", – отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, глава набсовета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд во время своего выступления на заседании правительства заявила, что пять членов наблюдательного совета компании готовы принять предложение Кабинета министров и Офиса президента и подписать контракты о работе сроком еще на один год.

При этом она подчеркнула, что условием продолжения работы станет выполнение дорожной карты развития "Нафтогаза", предложенной набсоветом на прошлой неделе, а также сохранение текущего состава правления "Нафтогаза".

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Напомним, ранее в "Нафтогазе" заявили, что полномочия пяти из шести членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" прекращены с 14 мая текущего года на основании поданных заявлений. Однако затем это сообщение было удалено с сайта компании.

Члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку после смены главы правления компании, для чего Кабмин прекращал полномочия набсовета на два дня.

Независимыми членами наблюдательного совета "Нафтогаза" являются его глава Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден. Полномочия Споттисвуд и Лескуа истекали 14 июня. Представителями правительства в набсовете являются Юлия Ковалив и Наталья Бойко, их полномочия истекали в 2022 году.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения набсовета.

Примененную при этом схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.