Кабмин одобрил законопроект о процедуре разрешения трудовых споров

Правительство поддержало проект закона об усовершенствовании процедуры разрешения индивидуальных трудовых споров.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства 19 мая, сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Документом предлагается дополнить законодательство нормами по альтернативному досудебному механизму разрешения индивидуальных трудовых споров, который предусматривает возможность привлечения к этому процессу медиаторов.

"Медиация - это современный и эффективный способ разрешения трудовых споров и защиты трудовых прав работников, который широко используется в развитых странах. При этом в документе сохраняются уже существующие варианты решения таких споров: при участии комиссии по трудовым спорам и через суд. Принятие этого законопроекта приближает гармонизацию национального законодательства с законодательством Европейского союза и дополнительные возможности для эффективного и быстрого восстановления нарушенных прав сторон трудового спора", - отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Дядюра.

Процедура медиации будет осуществляться по взаимному согласию сторон индивидуального трудового спора. Для этого стороны будут заключать с медиатором договор о медиации.

Кроме того, законопроектом предусмотрено: