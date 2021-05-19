Кабмин одобрил законопроект о процедуре разрешения трудовых споров
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Правительство поддержало проект закона об усовершенствовании процедуры разрешения индивидуальных трудовых споров.
Соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства 19 мая, сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Документом предлагается дополнить законодательство нормами по альтернативному досудебному механизму разрешения индивидуальных трудовых споров, который предусматривает возможность привлечения к этому процессу медиаторов.
"Медиация - это современный и эффективный способ разрешения трудовых споров и защиты трудовых прав работников, который широко используется в развитых странах. При этом в документе сохраняются уже существующие варианты решения таких споров: при участии комиссии по трудовым спорам и через суд. Принятие этого законопроекта приближает гармонизацию национального законодательства с законодательством Европейского союза и дополнительные возможности для эффективного и быстрого восстановления нарушенных прав сторон трудового спора", - отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Дядюра.
Процедура медиации будет осуществляться по взаимному согласию сторон индивидуального трудового спора. Для этого стороны будут заключать с медиатором договор о медиации.
Кроме того, законопроектом предусмотрено:
- определение на законодательном уровне понятие "индивидуальный трудовой спор", его сторон и лиц, которые могут представлять интересы сторон;
- определение сроков обращения в суд в случае, когда привлечение медиатора не способствовало достижению желаемого результата;
- упорядочение сроков обращения работников и работодателей в суд по вопросам решения трудовых споров;
- четкое определение максимального периода возмещения заработной платы за вынужденный прогул - не более чем за один год;
- урегулировано участие в индивидуальных трудовых спорах физических лиц, использующих наемный труд.
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