Налоговая служба выставила на продажу комбикормовый завод в Киеве за 130 миллионов

Госпредприятие "СЕТАМ" выставило целостный имущественный комплекс комбикормового завода (ЦИК) в Киеве на онлайн-аукцион в системе Open Market со стартовой ценой 131,16 млн грн.

Об этом говорится в сообщении "СЕТАМ", передает Интерфакс-Украина.

По данным онлайн-аукциона, нежилой объект имеет общую площадь 22,15 тыс. кв. м и состоит из элеваторов, производственных помещений, административных зданий, складских зданий, цехов, автомобильных гаражей, подсобных зданий. Территория комплекса обнесена забором с воротами и проходной помещения охраны.

Неподалеку от комплекса находится станция метро, остановки общественного транспорта, магазины, автозаправочные станции и прочее.

По данным онлайн-аукциона, имущество ЦИК находится в залоге Главного управления Государственной налоговой службы согласно решению об описи имущества от 15 июня 2020 года.

Согласно данным торговой площадки, по состоянию на 19 мая для участия в аукционе зарегистрировались три компании, названия которых не разглашаются.

"На OpenMarket регулярно выставляют действительно привлекательные для покупателей и инвесторов объекты. Этот комбикормовый завод не является исключением. Привлекательность этого лота обусловлена интенсивным развитием сельского хозяйства в Украине, в частности животноводства, и удачному расположению", - подытожил цитируемый в сообщении генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.

Онлайн-аукцион OpenMarket (ГП "СЕТАМ") работает в Украине с 2014 года. Общая сумма продаж с начала работы - 14,77 млрд грн.