БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1348 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
236 0
авіація (1431) Ізраїль (117) авіасполучення (1677) Державіаслужба (120)

Госавиаслужба рекомендовала приостановить полеты из Украины в Израиль

Новини БізнесЦензор Транспорт

Госавиаслужба рекомендовала приостановить полеты из Украины в Израиль

Государственная авиационная служба рекомендует украинским авиакомпаниям воздерживаться от выполнения полетов в Израиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Укринформ.

"Информационным письмом Госавиаслужбы рекомендуется эксплуатантам Украины воздержаться от выполнения полетов в Государство Израиль до стабилизации ситуации с безопасностью", – сообщили в Госавиаслужбе.

Кроме того, в связи с обострением израильско-палестинского конфликта Государство Израиль отнесено к перечню государств и аэропортов, в которые временно запрещены или ограничены полеты воздушных судов эксплуатантов. Этот список размещен на официальном веб-сайте Госавиаслужбы.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начиная с 13 мая отменяет все рейсы в Тель-Авив. Сейчас отменены рейсы на 19 и 20 мая.

С 16 мая в связи с обострением израильско-палестинского конфликта все иностранные авиаперевозчики временно приостановили полеты в Израиль.

Джерело:  Укринформ
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 