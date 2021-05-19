Госавиаслужба рекомендовала приостановить полеты из Украины в Израиль

Государственная авиационная служба рекомендует украинским авиакомпаниям воздерживаться от выполнения полетов в Израиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Укринформ.

"Информационным письмом Госавиаслужбы рекомендуется эксплуатантам Украины воздержаться от выполнения полетов в Государство Израиль до стабилизации ситуации с безопасностью", – сообщили в Госавиаслужбе.

Кроме того, в связи с обострением израильско-палестинского конфликта Государство Израиль отнесено к перечню государств и аэропортов, в которые временно запрещены или ограничены полеты воздушных судов эксплуатантов. Этот список размещен на официальном веб-сайте Госавиаслужбы.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начиная с 13 мая отменяет все рейсы в Тель-Авив. Сейчас отменены рейсы на 19 и 20 мая.

С 16 мая в связи с обострением израильско-палестинского конфликта все иностранные авиаперевозчики временно приостановили полеты в Израиль.