ЕБРР выделил властям Львова кредит на 22 миллиона евро

Европейский банк реконструкции и развития и Львовский горсовет подписали договор о представлении городу 22 млн евро в рамках пилотной программы поддержки украинских муниципалитетов.

Об этом говорится в сообщении Львовского горсовета.

"Большое спасибо ЕБРР, Европейской комиссии, потому что мы получили очень хорошие условия – это 2,1% годовых, объем – это 22 млн евро, это средства, которые сегодня необходимы для наших предприятий коммунальной инфраструктуры, что из-за пандемии нуждаются в дополнительных ресурсах и инвестициях, чтобы предоставлять более качественные услуги", – отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Поддержка обеспечит потребности в ликвидности и оборотном капитале транспортное предприятие "Львовэлектротранс", коммунальное предприятие "Львовавтодор", которое занимается строительством и техническим обслуживанием дорог, а также отвечает за управление дорожным движением, коммунальное предприятие водоснабжения и водоотведения "Львовводоканал", теплоснабжающие предприятия "Львовтеплоэнерго" и предприятие по управлению отходами "Зеленый город".

В мэрии Львова отмечают, что средства кредита компенсируют временное уменьшение дохода из-за коронавирусного кризиса и помогут в покрытии операционных расходов.

ЕБРР уже предоставил городу Львову почти 140 млн евро на развитие его транспортной инфраструктуры, модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, улучшение управления отходами, строительство дорог и модернизацию системы централизованного теплоснабжения. Банк также профинансировал строительство современного торгово-развлекательного центра, которое способствовало созданию рабочих мест и привлечению других инвестиций.