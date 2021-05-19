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Страны Евросоюза договорились открыть границы для вакцинированных туристов

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Страны Евросоюза договорились открыть границы для вакцинированных туристов

Послы стран Евросоюза договорились смягчить ограничения на въезд из третьих стран, в частности для полностью вакцинированных от коронавируса людей.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, передает Deutsche Welle.

Договоренность предусматривает, что в страны ЕС и Шенгенской зоны из третьих стран позволят въезд тем, кто был полностью вакцинирован от коронавируса. Кроме того, будут ослаблены критерии для открытия границ для граждан третьих стран с хорошей эпидемической ситуацией.

Это соглашение еще должен утвердить Совет ЕС в виде рекомендации. По информации источника издания в структурах Евросоюза, его принятие может произойти либо на заседании министров торговли 20 мая, либо на этой неделе по письменной процедуре.

Детали того, о чем договорились постоянные представители стран ЕС, станут известны только после окончательного принятия решения.

Ослабить ограничения Еврокомиссия предложила 3 ​​мая. Поскольку полномочия открывать границы имеют исключительно национальные государства, Совет ЕС примет эти послабления в виде рекомендации. Каждая страна объединения внедрять их по своему усмотрению.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации планирует запустить сертификаты вакцинации украинцев в приложении "Дія" в июле.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что сейчас ведутся переговоры с ЕС по унификации так называемого паспорта вакцинации.

Джерело:  Deutsche Welle
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зеленый моносброд и приближенные мажоры уже вакцинировались пфайзером, а лошары, которые любят приколы - пускай пьют мочу, которой их обосцал найвеличниший, когда обещал им купить вакцину и вакцинировать.
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19.05.2021 16:59 Відповісти
Не стоит столько желчи испускать. Я бы на вашем месте радовался, что не пришлось себя травить этой гадостью
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20.05.2021 10:00 Відповісти
ніхто з мажорів нічим не вакцинується, досить вірити в ці казки

пфайзер - така ж отрута, як й інші
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20.05.2021 13:12 Відповісти
полностью согласен
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20.05.2021 22:55 Відповісти
В таком случае шенгенскую зону пора переименовывать в шизофреническую.
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20.05.2021 09:27 Відповісти
Так.... пора покупать справки
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20.05.2021 10:00 Відповісти
не допоможе
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20.05.2021 13:11 Відповісти
Как видите сейчас отдыхаю в Турции. Поверьте..... допоможе
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20.05.2021 22:55 Відповісти
 
 