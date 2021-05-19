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Центробанк РФ не видит рисков отключения России от системы SWIFT

Новини БізнесЦензор Фінанси

Центробанк РФ не видит рисков отключения России от системы SWIFT

Банк России не видит рисков отключения РФ от SWIFT, в случае необходимости внутрироссийский трафик этой системы может быть переведен на созданный после 2014 года российский аналог – Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Об этом заявила первый заместитель председателя российского центробанка Ольга Скоробогатова, передает Интерфакс-Украина.

"С точки зрения SWIFT ситуация очень похожая, прям аналогичная была в 2014 году, когда тоже поговорили, но говорят отдельные депутаты Евросоюза. Мы всегда имеем прямой контакт с самим SWIFT, непосредственно со штаб-квартирой, с московским офисом. Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков мы на данный момент не видим", – сказала замглавы Банка России .

"СПФС у нас есть, работает, и весь внутрироссийский трафик, даже если что-либо произойдет, может быть спокойно переведен на нашу систему", – добавила Скоробогатова.

Отвечая на вопрос о рисках ограничения использования в России платежных систем Visa и MasterCard, Скоробогатова напомнила о развитии российской системы Национальных платежных карт (НСПК, карта "Мир"), которые принимаются в 8 странах (Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан).

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад продемонстрировать готовность ввести новые санкции в отношении России, в частности, отключив от международной системы банковских платежей SWIFT, чтобы сдержать агрессивные действия в отношении Украины.

Ранее Кулеба на совещании министров иностранных дел Европейского союза предлагал в дополнение к существующим европейским санкциям против отдельных российских чиновников подготовить пакет секторальных санкций против РФ. Однако затем он признал, что в странах Евросоюза нет консенсуса по этому вопросу.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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20.05.2021 09:01 Відповісти
 
 