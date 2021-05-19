Кабмин принял решение о проведении обзора расходов госбюджета

Правительство приняло распоряжение "О проведении в 2021 году обзоров расходов государственного бюджета в отдельных сферах". Они предусматривают пересмотр механизма реализации государственной политики в соответствующих сферах и являются инструментом повышения результативности бюджетных программ.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Этим решением Кабинет министров обеспечил завершение обзоров расходов государственного бюджета, начатых в 2019 и 2020 годах и определил две новые сферы.

В частности, распоряжением определены: