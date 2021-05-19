Кабмин упростил предпринимателям работу с "кассовыми аппаратами в смартфоне"
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Кабинет министров утвердил изменения в ряд нормативных актов относительно реализации фискальных функций программными регистраторами расчетных операций (ПРРО) для разных и отдельных сфер применения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что субъектам хозяйствования дается возможность применять в программном РРО вместе с квалифицированной электронной подписью усовершенствованной е-подписи и/или усовершенствованной электронной печатки (как упрощенного варианта) для оформления расчетных документов и передачи их в фискальный сервер ГФС,
Также изменения предусматривают возможность совершать операции по выдачи наличных средств держателем электронных платежных средств через программные РРО. Сейчас такие операции доступны только для классических кассовых аппаратов.
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