Кабмин упростил предпринимателям работу с "кассовыми аппаратами в смартфоне"

Кабинет министров утвердил изменения в ряд нормативных актов относительно реализации фискальных функций программными регистраторами расчетных операций (ПРРО) для разных и отдельных сфер применения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что субъектам хозяйствования дается возможность применять в программном РРО вместе с квалифицированной электронной подписью усовершенствованной е-подписи и/или усовершенствованной электронной печатки (как упрощенного варианта) для оформления расчетных документов и передачи их в фискальный сервер ГФС,

Также изменения предусматривают возможность совершать операции по выдачи наличных средств держателем электронных платежных средств через программные РРО. Сейчас такие операции доступны только для классических кассовых аппаратов.