Инспекцию градостроительства возглавил соратник Саакашвили

Кабинет министров на заседании в среду, 19 мая, назначил назначил Семена Кривоноса председателем Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Как отмечается в сообщении, Семен Кривонос был определен победителем конкурса на должность главы ведомства решением правительства от 28 апреля.

В Минрегионе напомнили, что новосозданная Государственная инспекция архитектуры и градостроительства начнет выполнение своих полномочий в полном объеме после того, как на работу будет принято 30% сотрудников из общей утвержденной численности органа в 660 человек.

Согласно поданной декларации кандидата на должность, Кривонос до последнего времени работал директором общественной организации "Офис простых решений и результатов", основателями которой указаны Михэил Саакашвили и Александр Ольшанский. В прошлом году он заработал в этой организации 405,29 тыс. грн. Ранее Кривонос также входил в состав политсовета партии "Движение новых сил" Саакашвили, был первым заместителем Одесской таможни, когда областную администрацию возглавлял бывший президент Грузии. До этого с 2011 года работал в органах госрегистрации Минюста в Киевской и Одесской областях.

Кроме того Кривонос указал работу на должности и.о. директора ГП "Племенной завод Плоскивский", где получил 12,4 тыс. грн зарплаты, а также работу по совместительсту юридическим консультантом КП "Киевблагоустрий", где получил 114,32 тыс. грн.

Кривонос владеет долей 33% в ООО "Глобал Лигал Консалтинг Компании", 100% – в ООО "Б6", а также является основным собственником фермерских хозяйств "Ольга" и "Колос".

Читайте также: Законопроект о реформе сферы градостроительства проголосуют в мае-июне, – нардеп

Как сообщалось, в декабре 2020 года Кабинет министров назначил Сергея Прохорова первым заместителем председателя Государственной инспекции градостроительства, возложив на него исполнение обязанностей главы ведомства.

Перед этим Кабмин отстранил от должности председателя Государственной инспекции градостроительства Юрия Васильченко после того, как СБУ провела более 50 обысков по делу о незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

По данным следствия, в состав организованной группы входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.