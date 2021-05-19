Госэнергонадзор получил право представительства в судах

Кабинет министров Украины на заседании 19 мая наделил Государственную инспекцию энергетического надзора (Госэнергонадзор) функцией самопредставительства в судах.

Согласно соответствующему постановлению Кабмина, вносящему изменения в положение о Госэнеронадзоре, ведомство обеспечивает самопредставительство в судах и других органах через лиц, уполномоченных действовать от его имени. Такими лицами, в частности, могут быть сотрудники юридической службы аппарата ведомства, передает Интерфакс-Украина.

Государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики и теплоснабжения призван обеспечить контроль за техническим состоянием и эксплуатацией электрических станций, тепловых, теплоиспользуемых установок и сетей, а также энергетического оборудования. Кроме того, обеспечивается надзор за испытанием и ремонтом тепловых, теплоиспользуемых электроустановок и сетей и выполнением работ по их проектированию.