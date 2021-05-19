В школах за полгода изъяли три тонны опасных продуктов, – Госпродпотребслужба

За последние шесть месяцев Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провела 1 445 проверок безопасности школьного питания, в результате чего было изъято более 3 182 килограмма опасных пищевых продуктов.

По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, это в три раза больше, чем годом ранее, передает пресс-служба ведомства.

Она добавила, что 2021 год является годом реформы школьного питания. С 1 января действует новый Санитарный регламент для школ, который, в частности, меняет подходы к организации питания.

Кроме того, за полгода Госпродпотребслужба совершила 2 947 лабораторных исследований и составила 424 обязательных предписания. Среди самых частых нарушений – несоблюдение гигиены производства, требований хранения и транспортировки продуктов.