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Рада разблокировала кредитование под залог недвижимости на Донбассе

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Рада разблокировала кредитование под залог недвижимости на Донбассе

Верховная Рада внесла изменения в закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" с целью "восстановления законных прав и свобод граждан по управлению собственным имуществом и получения кредитных услуг".

Как передает БизнесЦензор, за соответствующий законопроект №5199 в первом чтении проголосовали 340 народных депутатов, его принятие в целом поддержал 341 нардеп.

Согласно пояснительной записке к документу, в 2014 году был введен мораторий на взыскание залогового имущества в зоне проведения АТО по кредитам. Однако сейчас действие этого моратория делает назвможным участие жителей Луганской и Донецкой областей в программе льготной ипотеки "Доступное жилье под 7%", а также ограничивает права малого и среднего бизнеса по кредитованию бизнеса под залог недвижимости, в том числе по программе "5-7-9%".

Поэтому законом с 1 мая 2021 года отменяется мораторий на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, которые будут оформлены под залог недвижимости, принадлежащей на праве собственности физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям в зоне Операции специальных сил.

"Таким образом останется в действии мораторий на обращение взыскания на залоговое имущество по действующим договорам", – отмечают авторы законопроекта.

В частности, законом отменяется мораторий на начисление пени и штрафов на основную сумму задолженности для полученных после 1 мая 2021 года кредитов гражданами Украины, местом жительства которых является территория проведения антитеррористической операции. Также отменяется мораторий на взыскание залогового имущества, в том числе ипотеки, для жителей этого региона, по кредитным договорам, заключенным после этой даты.

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Бачу це одна з головних тез Кремля по обміну полоненими, далі буде амністія сєпарам Рада разблокировала кредитование под залог недвижимости на Донбассе - Цензор.НЕТ 8370
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20.05.2021 01:49 Відповісти
 
 