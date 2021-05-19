Кабмин создал Совет по развитию креативной экономики

Кабинет министров создал при правительстве Совет по развитию креативной экономики.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 19 мая, передает Интерфакс-Украина.

Совет по развитию креативной экономики является временным консультативным органом Кабмина и создан для изучения проблемных вопросов развития креативных индустрий и формирования креативной экономики.

Основными заданиями Совета являются: содействие координации действий органов исполнительной власти, направленных на развитие креативных индустрий и наработку конкурентоспособного креативного продукта; подготовка предложений по стимулированию развития креативных индустрий; разработка механизмов повышения конкурентоспособности украинского креативного продукта на внутреннем и внешнем рынках; совершенствование прав и интересов субъектов хозяйствования, которые проводят деятельность, которая относится к креативным индустриям; наработка прямого диалога в формате "власть-бизнес", в частности на региональном уровне.