Набсовет "Нафтогаза" готов возобновить работу, но есть условия, – Споттисвуд

Пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" готовы принять предложение Кабинета министров и Офиса президента и подписать контракты о работе сроком еще на один год.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава набсовета Клэр Споттисвуд сообщила во время заседания Кабмина по итогам встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Офиса президента Андреем Ермаком, которая состоялась на прошлой неделе.

"Мы все пятеро готовы принять предложение о нашем переназначении сроком до одного года на условиях наших предыдущих контрактов", – сказала глава набсовета.

Она подчеркнула, что условием продолжения работы станет выполнение дорожной карты развития "Нафтогаза", предложенной набсоветом на прошлой неделе.

При этом Споттисвуд отметила готовность рассмотреть предложения к этой дорожной карте от нового главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Она также подчеркнула важность сохранения текущего состава правления "Нафтогаза".

"Как я отмечала на нашей встрече на прошлой неделе, это лучшая команда, которая когда-либо была у компании", – сказала Споттисвуд, отметив, что набсовет готов рассмотреть предложения в отношении новых членов правления.

Она уточнила, что наблюдательный совет готов сотрудничать с назначенным правительством главой правления, подчеркнув важность соблюдения стандартов корпоративного управления.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль приветствовал готовность набсовета "Нафтогаза" продолжить работу с новым главой правления.

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Как сообщалось, ранее в "Нафтогазе" заявили, что полномочия пяти из шести членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" прекращены с 14 мая текущего года на основании поданных заявлений. Однако затем это сообщение было удалено с сайта компании.

Ранее члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку после смены главы правления компании, для чего Кабмин прекращал полномочия набсовета на два дня. Правительство тогда призвало членов набсовета продолжить свою работу до назначения нового его состава, однако получило отказ.

Независимыми членами наблюдательного совета "Нафтогаза" являются его глава Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден. Полномочия Споттисвуд и Лескуа истекали 14 июня. Представителями правительства в набсовете являются Юлия Ковалив и Наталья Бойко, их полномочия истекали в 2022 году.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения набсовета.

Примененную при этом схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.