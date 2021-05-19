Кабмин распределил 1,7 миллиарда на проекты развития в регионах

Кабинет министров закрепил решение парламентско-правительственной комиссии о направлении регионам 1,7 млрд грн в рамках программы социально-экономического развития.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

По его словам, средства будут направлены на строительство школ, больниц, детских садиков.

Кроме того, будет закуплено новое оборудование для медицинских учреждений, новый транспорт.

"Также будет улучшаться коммунальная инфраструктура и будут реализовываться полезные для людей проекты", – сказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил План мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 годы.