"Инвестняни" Зеленского: Кабмин утвердил требования к заявкам инвесторов на получение льгот

Кабинет министров на заседании в среду, 19 мая, утвердил требования к технико-экономическому обоснованию инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, постановление принято с доработкой на протяжении двух дней.

По словам главы правительства, принятие этого документа позволит начать применение закона о сопровождении инвесторов со значительными инвестициями (так называемый закон "об инвестнянях").

Согласно проекту постановления, технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта со значительными инвестиями должно содержать финансовую модель инвестиционного проекта, информацию о его цели и ожидаемом результате, короткое описание планируемых инвестиций, количество запланированных к созданию новых работчих мест, а также ожидаемый объем государственной помощи. Также документ должен содержать оценку технической осуществимости проекта и описание технических решений, юридический анализ проекта, анализ социального эффекта от его реализации и тому подобное.

При этом заявитель сможет по своему усмотрению определять, какая информация в указанном обосновании будет конфиденциальной (за исключением назименования заявителя, названия проекта и объема инвестиций).

Читайте также: Кабмин получил заявки на получение льгот от инвесторов на $1 миллиард

Как сообщалось, в феврале президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине".

Среди основных инвестиционных стимулов, которые предусматривает закон: освобождение от уплаты налогов и пошлины, строительство объектов инфраструктуры за счет средств государственного и местных бюджетов, упрощение процедуры предоставления земельных участков. При инвестировании более 20 млн евро и создании от 80 рабочих мест инвесторы смогут получить поддержку государства, что будет составлять до 30% от вложенных инвестиций. В рамках закона UkraineInvest будет помогать инвесторам в процессе подготовки инвестиционного проекта, в частности, представления заявки, коммуникации с органами государственной власти и местного самоуправления.