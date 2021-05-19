Поставщики тепла с завтрашнего дня должны покупать газ по рыночным ценам, – Шмыгаль

Кабинет министров не будет продлевать действие специальных обязательств (ПСО) по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенных на НАК "Нафтогаз Украины", с завтрашнего дня теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседания правительства.

"С завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает "Нафтогаз" продавать голубое топливо для них по фиксированной цене", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, это еще один шаг к созданию полноценного рынка газа, после чего ответственность за тарифы на тепло ляжет на местные власти.

"Неэффективность менеджеров коммунальных предприятий больше не будет покрываться фиксированной ценой на газ. Теперь все теплокоммунэнерго, большинство которых принадлежат местным властям, будут заключать контракты с газопоставляющими компаниями самостоятельно, на тех лучших условиях, которые будет пристутствовать на рынке", – подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил о необходимости разработать и принять законопроекты о погашении разницы в тарифах теплокоммунэнерго.

"Это позволит местным властям погасить задолженность за газ и начать работу "с чистого листа", – отметил Шмыгаль.

Читайте также: Нацбанк спрогнозировал повышение тарифов на отопление и горячую воду

Как сообщалось, в конце апреля Кабинет министров продлил до 20 мая срок действия специальных обязательств (ПСО) по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенных на НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" уже направило крупным производителям тепловой энергии предложения по заключению контрактов на поставку газа на коммерческой основе с 1 мая в связи с запланированным завершением действия спецобязательств (ПСО) по поставке топлива для теплокоммунэнерго (ТКЭ).

При этом ГК "Нафтогаз Трейдинг" уже подписала первые контракты с коммунальными предприятиями Киева и Харькова, в том числе с ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5", что гарантирует обеспечение жителей этих городов горячей водой в мае.

Напомним, в апреле 2020 года Кабмин продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" спецобязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии. Цена рассчитывается с учетом изменений котировок на европейских газовых хабах.