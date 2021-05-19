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Кабмин внес очередные изменения в правила назначения субсидий (обновлено)

Новини БізнесЦензор Влада

Кабмин внес очередные изменения в правила назначения субсидий (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 19 мая, внес очередные изменения в правила назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые начали действовать с 1 мая.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, открывая заседания правительства.

"С мая этого года правительство ввело новые правила получения субсидий. Мы вниметельно анализировали стуацию в последние 19 дней и сегодня внесем некоторые корррективы в эти правила, чтобы упростить получение этой помощи", – сказал Шмыгаль.

При этом премьер подчеркнул, что верификация субсидий будет продолжаться.

"Но новые изменения позволят, чтобы субсидии переназначались без подачи соответствующего заявления, за некоторыми исключениями", – отметил глава правительства.

Шмыгаль также сообщил, что в отдельных случаях заявления на получения субсидий, которые ранее рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы социальной защиты населения на местах.

Как уточнили в пресс-службе Министерства социальной политики, утвержденные на сегодняшнем заседании Кабмина изменения будут действовать с 1 мая.

Согласно принятому решению, при назначении субсидий:

  • не будут учитывать доходы от процентов по депозитам, поскольку эти данные пока что невозможно проверить;
  • увеличена до 100 тыс. грн сумма средств на депозитном счете, превышение которой лишает граждан права на получение жилищной субсидии (сейчас это 25 прожиточных минимумов, или 56,75 тыс. грн);
  • не будут учитывать жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности (в основном это приватизированное жилье), а также те, которые находятся в сельской местности (в основном это наследство).

При этом для домохозяйств, у которых отсутствуют критерии, при которых жилищная субсидия не назначается, предусмотрено автоматическое переназначение субсидии на основании информации Минфина по результатам верификации данных.

"Постановление Кабинета министров позволит назначить субсидию на следующий период для более 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения. И только 15% домохозяйств необходимо обновить документы для ее получения (около 460 тыс. домохозяйств)", – уточнили в Минсоцполитики.

В частности, подавать новые документы для получения субсидий все-же нужно будет гражданам, которые ранее получали субсидию в безналичной форме (необходимо получить данные для выплаты средств в наличной форме), которым помощь была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица). Также заявления должны подать лица, которым субсидия была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации (необходимо актуализировать сведения о непроживания отдельных лиц по месту регистрации).

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров опубликовал постановление, ограничивающее круг домохозяйств, которые смогут претендовать на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Новые нормы уже вступили в силу и будут использоваться при рассмотрении заявлений на субсидию на новый сезон, которые все получатели такой помощи должны подавать с 1 мая.

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Топ коментарі
+4
Если 2 однушки есть на Троещине-значт субсидия не положенна. А если квартира в 150 метров на Печерске и замок в Конче-значит субсидия положенна по версии Шмыгаля.
Сказали-бы просто:мы, Зеленая команда уже третий годубиваем экономику Украины и у нас от этого тупо нет денег в грсбюджете а взаймы уже никто не дает. И поэтому находим разные поводы сокращать расходы бюджета. правда для СЕБЯ на Депутатов и высших чиновников-никто не собирается сокращать их итак большие зарплаты и пенсии
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19.05.2021 16:26
+3
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Жері-Те.
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19.05.2021 14:56
+3
Только ввели, напечатали бланки( по семь на каждого субсидианта), провели инструктажи с соц. работниками, оповестили что теперь субсидии будут перечислять только на банковские счета ( Укрпочта уже не проходит), то что по новому подать субсидии нужно всем. И не прошло и недели, как грядут новые изменения... Да вы что ох-ли дорогие вы наши.. Так чего ж вы ( очередной раз или точнее сказать, как всегда) не успеваете ввести как уже меняете, а о чем вы блин горелый думали до введения. Ну обалдеть просто из раза в раз такое , примут, отменят, отменят, изменят. И это не через месяца а через дни. Дебилы одним словом.
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19.05.2021 16:19
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Жері-Те.
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19.05.2021 14:56 Відповісти
Вот единственное в чем согласен с новой властью, так это с их политикой по субсидиям. Думаю всем понятно, что за лиц с субсидиями фактически платят те, на кого субсидии не распространяются. Ну не Игорь же Валерьевич с Ринатом Леонидовичем доплачивают. И вот, исходя из этого, у меня вопрос: с какого перепуга я должен платить комуналку за кого-то имеющего несколько квартир, или депозит в 100 тыс. грн.? Тем более, многим, думаю известны нищие получатели субсидий - СПД низшей категории, или директоры бесприбыльный фирм, пользующиеся для передвижения скромными "Лендкрузерами"
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19.05.2021 15:25 Відповісти
Бот Anton Ivanovich выше, думает по-другому)))
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19.05.2021 15:41 Відповісти
Только ввели, напечатали бланки( по семь на каждого субсидианта), провели инструктажи с соц. работниками, оповестили что теперь субсидии будут перечислять только на банковские счета ( Укрпочта уже не проходит), то что по новому подать субсидии нужно всем. И не прошло и недели, как грядут новые изменения... Да вы что ох-ли дорогие вы наши.. Так чего ж вы ( очередной раз или точнее сказать, как всегда) не успеваете ввести как уже меняете, а о чем вы блин горелый думали до введения. Ну обалдеть просто из раза в раз такое , примут, отменят, отменят, изменят. И это не через месяца а через дни. Дебилы одним словом.
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19.05.2021 16:19 Відповісти
Бюрократам же нужно чем то заниматься. Блюдут интересы нарида денно и нощно.
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20.05.2021 15:29 Відповісти
Если 2 однушки есть на Троещине-значт субсидия не положенна. А если квартира в 150 метров на Печерске и замок в Конче-значит субсидия положенна по версии Шмыгаля.
Сказали-бы просто:мы, Зеленая команда уже третий годубиваем экономику Украины и у нас от этого тупо нет денег в грсбюджете а взаймы уже никто не дает. И поэтому находим разные поводы сокращать расходы бюджета. правда для СЕБЯ на Депутатов и высших чиновников-никто не собирается сокращать их итак большие зарплаты и пенсии
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19.05.2021 16:26 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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19.05.2021 19:54 Відповісти
жаль, если не заставят оформлять по новому, пенсы только пениться начали ...
видимо поняли, что пенсы это жирный кусок лохтората
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19.05.2021 16:36 Відповісти
Как сказал Гео Лерос два дебила это сила а там целый кабинет министров. Сначала принимают постанову потом поняли что наложали там же у людей отсутствует здравая логика и понимание жизни. Сколько можно издеваться над этими бедными пенсинерами
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19.05.2021 20:22 Відповісти
Если пенсионер живет сам в однокомнатной квартире,а сын у близкой женщины.И нужно принести подтверждение,что он там живет.А если человек не хочет афишировать свои отношения.А много ли соседей согласятся подписывать ответственную бумагу.С паспортными данными.Модное слово,диджитализацияНеужели в наш век так сложно определить локацию. человека ночью,вечером.Откуда он общается по телефону,инету.Совок полный...Институт прописки отменили,а по факту,регистрация остается...А свобода выбора места проживания упирается в рогатины,которые напридумывали чиновники для облегчения своей жизни,и отягощения незавидной доли пенсионеров(
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19.05.2021 21:03 Відповісти
А там,где человек жил,где соседи его знают,уже подтвердить,что он не проживает там,выпал из поля зрения.Не видят его.Уже не актуально?((
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19.05.2021 21:11 Відповісти
Так что важно?Где и с кем?Или что сын не проживает в данном помещении?Находите решения для людей без головной боли и хождения по мукам...
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19.05.2021 22:03 Відповісти
 
 