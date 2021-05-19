Украинцы начали чаще покупать продукты и одежду через интернет, – Mastercard (обновлено)

По итогам первого квартала 2021 года, каждая вторая безналичная операция в стране (с картой Mastercard) – это цифровая оплата с помощью NFC-гаджета или же онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Mastercard в Украине.

Отмечается, что пандемия существенно ускорила развитие цифровой коммерции и онлайн-шоппинга. Украинские пользователи оценили преимущества покупок в интернете, и как подтверждает статистика компании – за последний год во многих категориях количество онлайн-покупок выросло в разы.

Рост количества оплат онлайн в Украине по сравнению с первым кварталом 2020 года:

• Продукты – рост в 2 раза;

• Одежда – рост в 2 раза;

• Электроника – рост в 2 раза;

• Образование – рост в 2 раза;

• Ресторанная сфера – рост на 70%;

• Аптеки – рост в 3 раза;

• Товары для дома и интерьера – рост 4,5 раза;

• Спорттовары – рост в 7,5 раз.

В некоторых категориях доля онлайн-оплат вышла на первый план и сегодня значительно превышает оплаты в физических торговых точках.

Так, украинцы оплачивают коммунальные услуги в 10 раз чаще онлайн: здесь, по картам Mastercard, доля цифровых оплат составляет уже почти 90%. В категории транспортных сервисов уже более 30% поездок украинцы оплачивают онлайн, авиаперевозок – 76%.

"По нашей статистике, за последний год количество оплат оцифрованными картами онлайн выросло в 2,5 раза, и этот тренд будет только усиливаться", – подчеркнул вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове Юрий Батхин.

В компании отмечают, что в оффлайн-коммерции пользователи также предпочитают платить диджитал-инструментами и всё чаще отказываются от пластика.

Мотивы такого перехода очевидны – платить смартфоном или часами удобнее, быстрее и безопаснее. Согласно статистике Mastercard, сегодня уже 37% всех безналичных оплат в физическом ритейле в стране составляют NFC-транзакции – годом ранее доля была на 10 п.п. ниже.

"В Украине уже почти четыре миллиона токенизированных карт, и судя по количеству смартфонов с NFC у пользователей, в ближайшие 2-3 года число оцифрованных карт может вырасти до 10 миллионов штук. А значит, количество NFC-оплат будет расти пропорционально и далее", – отметил Юрий Батхин.

Ранее сообщалось, что доля Mastercard на украинском рынке платежных карт в 2020 году составила 64,8%.

Общее число платежных карт за минувший год увеличилось до 73,4 млн штук, из них активными в декабре 2020 года было 40,4 млн. В то же время число бесконтактных карт выросло в 2020 году на 53,5% – до 13,2 млн штук, а токенизированных – на 56% – до 3,9 млн. штук.