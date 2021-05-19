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Нацбанк не будет наказывать банки за нарушение нормативов до конца года

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

Нацбанк не будет наказывать банки за нарушение нормативов до конца года

Национальный банк продолжил на семь месяцев действие антикризисных мер по части особенностей применения мер влияния к банкам и ответственным лицам банковских групп.

Соответствующее решение обусловлено продлением карантина и ограничительных мероприятий, сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк до 31 декабря 2021 года не будет применять к банкам и банковским группам меры влияния за нарушения установленных требований относительно достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска, ограничения операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение будет действовать только в случае, если нарушение возникли вследствие негативного влияния карантина и ограничительных мер на показатели деятельности банка или его должников. А также если банки, учитывая рекомендации регулятора, не совершали распределение прибыли за 2019 и 2020 годы путем выплаты дивидендов и соблюдают установленные ограничения в их деятельности.

Соответствующие изменения вступят в силу с 20 мая. 

Как сообщалось, в феврале Национальный банк (НБУ) решил возобновить стресс-тестирование банков и ежегодную оценку устойчивости после перерыва, введенного из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса в в прошлом году. 

Напомним, в марте 2020 года для поддержки финансовой системы Национальный банк отложил проведение стресс-тестирования и выездные проверки банков. Также было отложено внедрение буферов капитала, в частности буфера консервации капитала и буфера системной важности.

Джерело:  Нацбанк
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