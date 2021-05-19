Нацбанк не будет наказывать банки за нарушение нормативов до конца года

Национальный банк продолжил на семь месяцев действие антикризисных мер по части особенностей применения мер влияния к банкам и ответственным лицам банковских групп.

Соответствующее решение обусловлено продлением карантина и ограничительных мероприятий, сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк до 31 декабря 2021 года не будет применять к банкам и банковским группам меры влияния за нарушения установленных требований относительно достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска, ограничения операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение будет действовать только в случае, если нарушение возникли вследствие негативного влияния карантина и ограничительных мер на показатели деятельности банка или его должников. А также если банки, учитывая рекомендации регулятора, не совершали распределение прибыли за 2019 и 2020 годы путем выплаты дивидендов и соблюдают установленные ограничения в их деятельности.

Соответствующие изменения вступят в силу с 20 мая.

Как сообщалось, в феврале Национальный банк (НБУ) решил возобновить стресс-тестирование банков и ежегодную оценку устойчивости после перерыва, введенного из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса в в прошлом году.

Напомним, в марте 2020 года для поддержки финансовой системы Национальный банк отложил проведение стресс-тестирования и выездные проверки банков. Также было отложено внедрение буферов капитала, в частности буфера консервации капитала и буфера системной важности.