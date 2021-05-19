Зеленский поручил выделить госгарантии на 490 миллионов для создания мультиплекса МХ-7

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 14 мая "Об отдельных мерах по обеспечению информационной безопасности", предусматривающее предоставление госгарантий по кредитам на 490 млн грн для создания цифровой многоканальной телесети МХ-7.

Соответствующий указ №198/2021 от 18 мая обнародован на сайте главы государства и вступил в силу с даты публикации.

Согласно решению СНБО, Кабинету министров поручено разработать и утвердить программу создания Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7, предусмотрев для этого привлечение средств в объеме 490 млн грн под государственные гарантии.

В этой части Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовано предпринять меры, направленные на демонополизацию сферы цифрового телевидения и завершения процесса привлечения КРРТ к выполнению функций оператора цифрового вещания.

Кроме того, решением поручено внести изменнее в решение СНБО от 5 ноября 2020 года "О предложениях к проекту закона "О государственном бюджете на 2021 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

В частности, из предусмотренных этим решением 20 млрд грн гарантий по кредитам для Минобороны и МВД поручено 490 млн грн предоставить Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации, в подчинении которой находится Концерн РРТ.

Как сообщалось, на заседании 14 мая СНБО приняло решение о создании общенациональной цифровой многоканальной телесети Мультиплекс МХ-7.

Как пояснял вице-премьер-министр - министр цифровой транформации Михаил Федоров, сейчас в Украине сложилась ситуация, когда жители приграничных областей не имеют возможности бесплатно смотреть украинские телеканалы. Ведь в прошлом году произошло кодирование спутникового телевидения, а единственный оператор цифрового вещания покрывает не всю страну. Жители приграничных областей пока лишены этого сигнала, а для того, чтобы продолжить смотреть украинские телеканалы, им необходимо покупать новый тюнер и оформлять подписку с провайдером. Поэтому решение о создании общенациональной цифровой многоканальной телесети Мультиплекс МХ-7 решит упомянутые проблемы, подчеркнул министр.