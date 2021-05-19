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Польша начнет вакцинировать работников из Украины на границе, – СМИ

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Польша начнет вакцинировать работников из Украины на границе, – СМИ

Украинцам, которые приезжают в Польшу работать, дадут возможность получить вакцину от коронавируса производства Johnson&Johnson в пограничных пунктах пропуска с Украиной.

Об этом сообщает портал Wirtualna, передает "Польское Радио".

"Это будет как фильтр, защищающий страну от заноса коронавируса извне. Уже сейчас в наших пунктах тестирования у границы с Украиной мы ежедневно регистрируем несколько зараженных людей. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, также должны быть привиты, что усилит нашу защиту", – отмечает один из организаторов кампании прививок на Подкарпатье Станислав Мазур.

По его словам, украинцам, которые приезжают в Польшу, предложат вакцину фирмы Johnson & Johnson. Применение однодозового препарата позволит избежать возможных осложнений при организации введения второй дозы.

"Мы получили много сигналов от работодателей о том, что они хотят таких прививок. Компании, которые нанимают иностранцев на стройку, на сезонную работу, опасаются вспышки коронавируса, что впоследствии блокирует работу", - пояснил Мазур.

В то же время, отчеты, полученные врачами медицинского центра CM Medyk, которые работают в пунктах пропуска, свидетельствуют о желании украинцев сделать прививку.

Джерело:  "Польское радио"
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Щиро дякуємо виродкам-полякам. Що, свої вже на евтаназію не погоджуються?
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19.05.2021 13:09 Відповісти
Якщо в Україні розкрали ковідний фонд, роблять по 1000 або меньше щеплень в день (це просто смішно), якщо в статистику записують людей, що вакцінувалися за власний кошт, що ніби то в державі вакціновано вже .... людей, то Польща, яка пропонує безкоштовну вакцинацію погана? У тебе є вибір не робити вакцинацію, тоді проходь тест і сідай у карантині, але тут пропонують заради загальної безпеки оточуючих зробити щеплення і навіть не беруть за це гроші. Перепрошую, але ти просто якийсь агресивний жлоб.
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20.05.2021 10:07 Відповісти
 
 