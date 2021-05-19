На проведение ВНО из госбюджета направят 461 миллион, – Минфин

На проведение Внешнего независимого оценивания из государственного бюджета будет направлено более 461 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Из общей суммы 232 млн грн направят на зарплату специалистов, привлеченных к организации и проведению оценивания, 209 млн грн – на функционирование Украинского центра оценивания качества образования и его региональных подразделений для обеспечения проведения ВНО, 20 млн грн – на приобретение защитных средств, а также средств для дезинфекции рук и обработки поверхностей.

Внешнее независимое оценивание пройдет с 21 мая по 16 июля. Для участия в ВНО зарегистрировалось более 389 тыс. человек, среди которых 219,6 тыс. человек – выпускники учреждений общего среднего образования этого года.