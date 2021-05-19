БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1131 відвідувач онлайн
Новини Влада
1803 1
ВР (1246) МОЗ (986) Мінекономрозвитку (749) Мінінфраструктури (581) Ляшко Віктор (69) Денис Шмигаль (581)

Шмыгаль внес в Раду кандидатуры трех новых министров (обновлено)

Новини БізнесЦензор Влада

Шмыгаль внес в Раду кандидатуры трех новых министров (обновлено)

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представления о назначении трех министров, вместо уволенных накануне Верховной Радой.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Ольга Куришко, передает Интерфакс-Украина.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции, подал в Верховную Раду кандидатуры: Алексея Любченко – на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики, Александра Кубракова – на должность министра инфраструктуры, Виктора Ляшко – на должность министра здравоохранения", – сказала спикер главы правительства.

Как сообщалось, 18 мая Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко - с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Максима Степанова - с должности министра здравоохранения Украины.

17 мая депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность министра экономики - первого вице-премьера, главы "Укравтодора" Александра Кубракова – министра инфраструктуры и главного санитарного врача Виктора Ляшко – министра здравоохранения. 

Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Герои ихнего времени.

Александр Кубраков - на должность министра инфраструктуры
2020-12-08 вЗеленский грабеж на большой дороге.

Виктор Ляшко - на должность министра
2020-04-23 Грузите тесты, Вова ! Они золотые !
показати весь коментар
19.05.2021 14:50 Відповісти
 
 