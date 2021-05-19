Авиакомпания "МАУ" продлила отмену полетов в Израиль

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) снова отменяет рейсы из/в Тель-Авив в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, отменены: PS1775/PS1776 19 мая; PS775/PS776 19, 20, 22 мая; PS777/PS778 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 мая и PS787/PS788 20-21 мая.

В МАУ напомнили,что компания начала отменять все рейсы в/из Тель-Авива начиная с 13 мая, в соответствии с NOTAM, выданным авиационными властями Израиля, а также с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Напомним, 16 мая все иностранные авиаперевозчики временно приостановили полеты в/из Израиля в связи с обострением израильско-палестинского конфликта.