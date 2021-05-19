"Днепрогаз" установил 2200 индивидуальных счетчиков газа с начала года

С начала 2021 года специалисты АО "Днепрогаз" установили для клиентов 2,2 тыс. индивидуальных счетчиков газа.

Согласно Плану развития газораспределительной системы Днепра и Днепровского района, утвержденного НКРЭКУ, в 2021 году АО "Днепрогаз" установит более 5 тыс. индивидуальных счетчиков газа бытовым потребителям. Объем финансирования, утвержденный Регулятором на эти работы, составляет почти 11,5 млн грн, сообщает пресс-служба компании.

Срок установки счетчиков газа в Украине продлен до 1 января 2023 года. Сейчас коммерческим учетом голубого топлива в Днепре и Днепровском районе обеспечены более 90% домохозяйств.

"На сайте АО "Днепрогаз" размещен перечень адресов, по которым будут устанавливать индивидуальные счетчики газа. Установка приборов учета будет выполняться за счет средств компании. В случае необходимости замены газового крана или подводящих шлангов к газовым приборам - их стоимость оплачивает владелец квартиры", – разъясняет и.о. технического директора компании Сергей Матиенко.

Отмечается, что потребитель газа также должен обеспечить свободный доступ к газовым сетям. Для установки счетчика следует заранее отодвинуть мебель, снять навесные полки – убрать все, что может препятствовать проведению монтажных работ. Основная проблема, которая возникает в процессе оснащения счетчиками многоэтажек, связанная с отсутствием доступа в газифицированные квартиры.

В АО "Днепрогаз" добавляют, что некоторые жители сознательно препятствуют выполнению работ, отказывая в доступе для установки счетчиков.

Однако, подчеркивают в компании, в случае отказа от установки прибора учета специалисты газораспределительной компании обязаны составить Акт о нарушении и Акт об отказе от установки счетчика.

"На основании данных документов расчеты за потребленный газ будут проводиться по предельным нормам потребления, которые в среднем в 3 раза больше действующих норм, установленных Кабинетом Министров Украины. При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения предельная норма газопотребления составит 9,8 куб. м на 1 человека в месяц, при отсутствии горячего водоснабжения - 18,3 кубометра на 1 человека в месяц", – говорится в сообщении.



АО "Днепрогаз" - газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории г. Днепра и Днепровского района.

Региональная Газовая Компания - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРС. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

Ежегодно АО "Днепрогаз" доставляет для 400 тыс. своих клиентов около 800 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет около 5,5 тыс. км.