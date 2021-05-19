"Днепрогаз" установил 2200 индивидуальных счетчиков газа с начала года
Новини БізнесЦензор Комунальні послуги
С начала 2021 года специалисты АО "Днепрогаз" установили для клиентов 2,2 тыс. индивидуальных счетчиков газа.
Согласно Плану развития газораспределительной системы Днепра и Днепровского района, утвержденного НКРЭКУ, в 2021 году АО "Днепрогаз" установит более 5 тыс. индивидуальных счетчиков газа бытовым потребителям. Объем финансирования, утвержденный Регулятором на эти работы, составляет почти 11,5 млн грн, сообщает пресс-служба компании.
Срок установки счетчиков газа в Украине продлен до 1 января 2023 года. Сейчас коммерческим учетом голубого топлива в Днепре и Днепровском районе обеспечены более 90% домохозяйств.
"На сайте АО "Днепрогаз" размещен перечень адресов, по которым будут устанавливать индивидуальные счетчики газа. Установка приборов учета будет выполняться за счет средств компании. В случае необходимости замены газового крана или подводящих шлангов к газовым приборам - их стоимость оплачивает владелец квартиры", – разъясняет и.о. технического директора компании Сергей Матиенко.
Отмечается, что потребитель газа также должен обеспечить свободный доступ к газовым сетям. Для установки счетчика следует заранее отодвинуть мебель, снять навесные полки – убрать все, что может препятствовать проведению монтажных работ. Основная проблема, которая возникает в процессе оснащения счетчиками многоэтажек, связанная с отсутствием доступа в газифицированные квартиры.
В АО "Днепрогаз" добавляют, что некоторые жители сознательно препятствуют выполнению работ, отказывая в доступе для установки счетчиков.
Однако, подчеркивают в компании, в случае отказа от установки прибора учета специалисты газораспределительной компании обязаны составить Акт о нарушении и Акт об отказе от установки счетчика.
"На основании данных документов расчеты за потребленный газ будут проводиться по предельным нормам потребления, которые в среднем в 3 раза больше действующих норм, установленных Кабинетом Министров Украины. При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения предельная норма газопотребления составит 9,8 куб. м на 1 человека в месяц, при отсутствии горячего водоснабжения - 18,3 кубометра на 1 человека в месяц", – говорится в сообщении.
АО "Днепрогаз" - газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории г. Днепра и Днепровского района.
Региональная Газовая Компания - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРС. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.
Ежегодно АО "Днепрогаз" доставляет для 400 тыс. своих клиентов около 800 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет около 5,5 тыс. км.
Будь ласка, зачекайте...