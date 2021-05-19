Зеленский утвердил состав комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая об определении членов комиссии по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности от СНБО.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса главы государства.

Согласно документу, членами комиссии стали директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, советник главы Офиса президента и исполняющий обязанности гендиректора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины" Тимофей Милованов, а также заместительница главы Офиса президента Юлия Свириденко.

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности. Отмечается, что основной функцией БЭБ будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур.

Согласно закону Бюро экономической безопасности должно стать единым органом власти, ответственным за борьбу с экономическими преступлениями. Ожидается, что БЭБ получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции. Однако СБУ продолжит выполнять задачи, связанные с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.

Как сообщалось, Верховная Рада продлила работу налоговой милиции еще на полгода, так как ее полномочия должны были прекратиться вместе в вступлением в силу закона о Бюро экономической безопасности.