США откажутся от введения санкций против оператора "Северного потока-2", – СМИ (обновлено)

Госдепартамент США предложит ввести санкции против четырех компаний и четырех связанных с ними кораблей, которые участвую в строительстве российского газопровода "Северный поток-2", но не будет инициировать ограничительные меры против оператора строительства – дочерней компании российского "Газпрома" Nord Stream-2.

Как сообщает Politico, соответствующее предложение включат в отчет Госдепа и направят в Конгресс 19 мая. Источники издания уверяют, что ограничения затормозят строительство газопровода, передает Европейская правда.

В то же время, в отчете будет ходатайство об отказе от санкций, направленных против компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига.

Эту информацию также подтверждает американский портал Axios со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника, передает Интерфакс-Украина.

В частности, Госдеп направит обязательный Конгрессу доклад по проблеме газопровода с перечислением структур, против которых следует ввести санкции. Ранее ожидалось, что Госдеп признает таковыми Nord Stream 2 AG и Варнига, однако в итоговом документе будет допущено их исключение из-под санкций, ссылаясь на национальные интересы США, утверждают источники издания.

Источники, знакомые с черновым вариантом доклада, сообщили Axios, что Госдеп планирует призвать к санкциям в отношении ряда российских кораблей, задействованных в строительстве "Северного потока 2".

По словам собеседников издания, в администрации Байдена определили: единственный возможный способ остановить проект, который завершен на 95% – это ввести санкции против конечных потребителей газа в ФРГ. Но в то же время администрация Байдена не желает подрывать отношения с Германией из-за "Северного потока 2".

В свою очередь Axios указывает, что этот планируемый шаг идет вразрез с обещаниями госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанными во время слушаний по вопросу утверждения его в этой должности, о том, что он приложит все усилия для остановки проекта. Также, по версии Axios, складывается необычная ситуация, когда под санкции могут подпасть корабли, задействованные в строительстве "Северного потока 2", но ограничительных мер избежит компания, ответственная за проект.

Ожидается, что такое решение администрации Байдена вызовет критику со стороны законодателей, которые утверждали, что несколько трубоукладочных судов и организаций, включая Nord Stream 2 AG и Варнига, могут подвергнуться санкциям согласно Закону о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года (PEESA).

Введение ограничений против фирм, строящих или финансирующих трубопровод, по которому природный газ будет поставляться из России в Германию, поддержали обе партий в Конгрессе. Но администрация Байдена стремится поддерживать хорошие отношения с немецким правительством, которое поддерживает проект.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2" в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км первой ветки и 16,8 км – второй ветки.

Трубопровод на протяжении многих лет является одним из главных камней преткновения в германо-американских отношениях.

США вместе с Украиной и странами Балтии активно выступают против строительства газопровода "Северный поток-2", опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке.