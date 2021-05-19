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США откажутся от введения санкций против оператора "Северного потока-2", – СМИ (обновлено)

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США откажутся от введения санкций против оператора "Северного потока-2", – СМИ (обновлено)

Госдепартамент США предложит ввести санкции против четырех компаний и четырех связанных с ними кораблей, которые участвую в строительстве российского газопровода "Северный поток-2", но не будет инициировать ограничительные меры против оператора строительства – дочерней компании российского "Газпрома" Nord Stream-2.

Как сообщает Politico, соответствующее предложение включат в отчет Госдепа и направят в Конгресс 19 мая. Источники издания уверяют, что ограничения затормозят строительство газопровода, передает Европейская правда.

В то же время, в отчете будет ходатайство об отказе от санкций, направленных против компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига. 

Эту информацию также подтверждает американский портал Axios со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника, передает Интерфакс-Украина. 

В частности, Госдеп направит обязательный Конгрессу доклад по проблеме газопровода с перечислением структур, против которых следует ввести санкции. Ранее ожидалось, что Госдеп признает таковыми Nord Stream 2 AG и Варнига, однако в итоговом документе будет допущено их исключение из-под санкций, ссылаясь на национальные интересы США, утверждают источники издания.

Источники, знакомые с черновым вариантом доклада, сообщили Axios, что Госдеп планирует призвать к санкциям в отношении ряда российских кораблей, задействованных в строительстве "Северного потока 2".

По словам собеседников издания, в администрации Байдена определили: единственный возможный способ остановить проект, который завершен на 95% – это ввести санкции против конечных потребителей газа в ФРГ. Но в то же время администрация Байдена не желает подрывать отношения с Германией из-за "Северного потока 2".

В свою очередь Axios указывает, что этот планируемый шаг идет вразрез с обещаниями госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанными во время слушаний по вопросу утверждения его в этой должности, о том, что он приложит все усилия для остановки проекта. Также, по версии Axios, складывается необычная ситуация, когда под санкции могут подпасть корабли, задействованные в строительстве "Северного потока 2", но ограничительных мер избежит компания, ответственная за проект.

Ожидается, что такое решение администрации Байдена вызовет критику со стороны законодателей, которые утверждали, что несколько трубоукладочных судов и организаций, включая Nord Stream 2 AG и Варнига, могут подвергнуться санкциям согласно Закону о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года (PEESA).

Введение ограничений против фирм, строящих или финансирующих трубопровод, по которому природный газ будет поставляться из России в Германию, поддержали обе партий в Конгрессе. Но администрация Байдена стремится поддерживать хорошие отношения с немецким правительством, которое поддерживает проект.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2" в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км первой ветки и 16,8 км – второй ветки.

Трубопровод на протяжении многих лет является одним из главных камней преткновения в германо-американских отношениях.

США вместе с Украиной и странами Балтии активно выступают против строительства газопровода "Северный поток-2", опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке.

Джерело:  Европейская правда
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Топ коментарі
+4
Нужно всегда надеяться только на себя, а если кто-то тебе и поможет, то большое ему за это спасибо! Мир циничен - таковы реалии. Пора нам уже это понять.
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19.05.2021 14:34
+2
Есть смысл помогать тому, кто сам себе помогает. Под лежачий камень вода не течет.
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19.05.2021 15:58
+2
так в том и дело что Румыния переключилась на Южный поток и будет поставлять газ и в Молдову транзита через Украину не будет это значит что Северного потоку-2 быть ! ( я думал что тут догадливые) госзакупкам в Румынии по газу
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19.05.2021 15:59
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Нужно всегда надеяться только на себя, а если кто-то тебе и поможет, то большое ему за это спасибо! Мир циничен - таковы реалии. Пора нам уже это понять.
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19.05.2021 14:34 Відповісти
Есть смысл помогать тому, кто сам себе помогает. Под лежачий камень вода не течет.
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19.05.2021 15:58 Відповісти
Що і требо було доказати - в Україні нема друзів, є тільки союзники, да і те тільки на якийсь час. Надія на руйнування Кремляндії як імперії США откажутся от введения санкций против оператора "Северного потока-2", – СМИ - Цензор.НЕТ 2746
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19.05.2021 15:32 Відповісти
Молдавские компании допустили к госзакупкам в Румынии по газу
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19.05.2021 15:40 Відповісти
Ещё один шаг к историческому и необратимому процессу воссоединения !
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19.05.2021 15:41 Відповісти
Это, конечно,очень "важно" сейчас в теме про Северный поток.
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19.05.2021 15:46 Відповісти
Что следующее? Сдача Украины?
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19.05.2021 15:49 Відповісти
Сдача Украины произошла два года назад, когда нарид избрал клоуна президентом. Завершение сп2 - это констатация факта для ЕС и США, что 73% населения в Украине долпоепы, которым нельзя помагать себе в ущерб.
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19.05.2021 17:02 Відповісти
вброс и фейк, штаты никогда не снимут санкции с СП-2, максимум на что может рассчитывать плешивое - это отсрочка по времени новый санкций)
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19.05.2021 15:57 Відповісти
так в том и дело что Румыния переключилась на Южный поток и будет поставлять газ и в Молдову транзита через Украину не будет это значит что Северного потоку-2 быть ! ( я думал что тут догадливые) госзакупкам в Румынии по газу
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19.05.2021 15:59 Відповісти
С самого начала было понятно что США ради Украины не будет ругатся с Германией. Германия в 10 раз больше весит чем деградирующая коррумпированная Украина. Чтобы страну уважали-она должна стать сильной. С такой тотальной коррупцией как в Украине-это никогда не реально. Как нереально и то что Зеленский начнет сажать высших чиновников-коррупционеров
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19.05.2021 16:39 Відповісти
С2! Украина остается без существенного пополнения в бюджет за транзит газа. ГТС , один из наиболее весомых объектов Украины, возможно придётся демонтироать. Зато Путлера можно на форуме Цензор назвать )(уйлом и показать ему кукиш. Кроме того есть угроза нехватки газа для отопления и промпредприятий.
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19.05.2021 16:57 Відповісти
 
 