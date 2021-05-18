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СБУ заблокировала сеть, которая сбывала поддельные отрицательные тесты на коронавирус

Новини БізнесЦензор Корупція

СБУ заблокировала сеть, которая сбывала поддельные отрицательные тесты на коронавирус

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали сеть анонимных онлайн-ресурсов, через которые дельцы сбывали поддельные меддокументы. Организаторы, в частности, продавали поддельные справки с отрицательными результатами тестов на COVID-19 и листы временной нетрудоспособности.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

В ходе досудебного следствия сотрудники СБУ задокументировали, что сеть вебресурсов основали в июле 2020 года двое жителей Киевщины. Злоумышленники принимали заказы на изготовление поддельных отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 для выезда за границу. Также они фальсифицировали медицинские справки для получения водительских прав и листы временной нетрудоспособности с поддельными печатями государственных и коммунальных медицинских учреждений Киева.

По предварительной информации, ежедневно дельцы сбывали до 10 подделок. Их стоимость зависела от вида документа и срочности изготовления и в среднем составляла 1 тыс. грн.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм и открыли банковские счета на подставных лиц. Реквизиты они использовали для получения средств за поддельные документы. Передачу "справок" заказчикам осуществляли через службы экспресс-доставки.

В ходе проведения обысков по адресам проживания организаторов правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) и ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.

Джерело:  СБУ
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