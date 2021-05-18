СБУ заблокировала сеть, которая сбывала поддельные отрицательные тесты на коронавирус

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали сеть анонимных онлайн-ресурсов, через которые дельцы сбывали поддельные меддокументы. Организаторы, в частности, продавали поддельные справки с отрицательными результатами тестов на COVID-19 и листы временной нетрудоспособности.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

В ходе досудебного следствия сотрудники СБУ задокументировали, что сеть вебресурсов основали в июле 2020 года двое жителей Киевщины. Злоумышленники принимали заказы на изготовление поддельных отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 для выезда за границу. Также они фальсифицировали медицинские справки для получения водительских прав и листы временной нетрудоспособности с поддельными печатями государственных и коммунальных медицинских учреждений Киева.

По предварительной информации, ежедневно дельцы сбывали до 10 подделок. Их стоимость зависела от вида документа и срочности изготовления и в среднем составляла 1 тыс. грн.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм и открыли банковские счета на подставных лиц. Реквизиты они использовали для получения средств за поддельные документы. Передачу "справок" заказчикам осуществляли через службы экспресс-доставки.

В ходе проведения обысков по адресам проживания организаторов правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) и ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.