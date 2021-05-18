Нацбанк исключил из реестров восемь небанковских компаний

Национальный банк Украины исключил из реестров одну компанию из-за отсутствия действующих лицензий, одновременно семь участников рынка - на основании их собственных заявлений.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг ринял на заседании 14 мая 2021 года.

Из-за отсутствия действующих лицензий НБУ исключил ОДО "Первая страховая компания" (ЕГРПОУ 31244392) из ​​Государственного реестра финансовых учреждений. Все лицензии страховщика были аннулированы 7 мая 2021 года на основании его собственного заявления. Компания сообщила, что не имеет невыполненных или просроченных обязательств перед страхователями по состоянию на 22 апреля 2021 года. После исключения из реестра страховая компания окончательно потеряла статус финансового учреждения.

По собственным заявлениям исключены:

ООО "ФК "Артфинброк" (ЕГРПОУ 38960167) из Государственного реестра финансовых учреждений;

ООО "Сильвергейт Юкрейн" (ЕГРПОУ 42885201) из Государственного реестра финансовых учреждений;

ООО "Бизнес Лизинг Альянс" (ЕГРПОУ 41696423) из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги;

ООО "Лизинг Украина" (ЕГРПОУ 42751940) из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги;

ООО "Межрегиональная лизинговая компания" (ЕГРПОУ 41696486) из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги;

ООО "Хайтеклизинг" (ЕГРПОУ 39248183) из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги;

ООО "Страховой брокер "Меркурий" (ОКПО 37442572) из ​​Государственного реестра страховых и перестраховочных брокеров.

Четыре из этих компаний - ООО "Сильвергейт Юкрейн", ООО "Бизнес Лизинг Альянс", ООО "Межрегиональная лизинговая компания" и ООО "Хайтеклизинг" - не имели лицензий на предоставление финуслуг.

Также на заседании Комитета Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг в целом в 16 учреждений на основании их собственных заявлений.

После отзыва лицензий финансовое учреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензии не лишает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.