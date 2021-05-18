Причиной массовых обысков у подчиненных Кличко стали дела на 40 миллионов, – прокуратура

Совокупный причиненный ущерб по делам, в ходе расследования которых на минувшей неделе проходили обыски в около полутора десятков подразделений КГГА и коммунальных предприятий, составляет 43 млн грн.

Об этом прокурор Киева Олег Кипер заявил в интервью Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос о том, о какой сумме ущерба идет речь в совокупности всех расследуемых дел.

"По тем производствам, в которых уже сообщено о подозрении, речь идет об ущербе более чем 43 млн грн. Общая сумма по всем производством в разы больше", – сказал прокурор.

По его словам, в указанных уголовных производствах по фактам расхищения бюджетных средств сейчас 11 подозреваемых, 9 из которых действующие и бывшие сотрудники коммунальных предприятий.

Прокурор отметил, что в отдельных уголовных производствах речь идет не о прямом ущербе столичному бюджету, а о злоупотреблениях со стороны столичных чиновников при выдаче разрешительной документации, а также о нелегальных поборах с предпринимателей.

Прокурор столицы добавил, что следственные действия в этих производствах еще продолжаются.

Как сообщалось, на минувшей неделе Киевская прокуратура и налоговая милиция ГФС сообщили о массовых обысках в КГГА и столичных коммунальных предприятиях по меньшей мере по 13 уголовным делам, которые касаются событий, начиная с 2012 года, и большей частью связаны с уклонением от уплаты налогов частными компаниями-подрядчиками.

В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "правоохранители и налоговики буквально "кошмарят" столичную власть" и назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на местное самоуправление, а также личным давлением на него из-за планов вывести исполнительную власть в городе из-под влияния президента Зеленского.