Аэропорты Украины сократили пассажиропоток с начала года на 33%

Аэропорты Украины в январе-апреле 2021 года, согласно оперативным данным, обслужили 2,7 млн пассажиров, что на 33,2% меньше, чем в январе-апреле 2020 года.

Об этом говорится в данных Государственной авиационной службы Украины, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в международном сообщении пассажиропоток аэропортов за указанный период сократился на 34,2% - до 2,4 млн чел.

Украинские авиакомпании за четыре месяца 2021 года обслужили 1,63 млн чел., что на 16,2% ниже показателя за четыре месяца 2020 года. В том числе в международном сообщении перевезено 1,49 млн человек (сокращение на 15,2%).

При этом за январь-апрель 2021 года авиакомпании выполнили 14,9 тыс. коммерческих рейсов (сокращение на 11,8%), в том числе11,7 тыс. международных (-16,4%).

Как сообщалось, по итогам 2020 года аэропорты Украины обслужили 8,66 млн пассажиров, что на 64,4% меньше, чем в 2019 году.