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Минюст пока не нашел участников для аукционов по продаже тюрем

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Минюст пока не нашел участников для аукционов по продаже тюрем

Пока нет заявок от потенциальных покупателей на участие в аукционах по продаже Ирпенского исправительного центра № 132 и Львовской исправительной колонии № 48.

Об этом сказала заместительница министра юстиции Елена Высоцкая, передает Укринформ.

"Аукционы не происходили из-за нерегистрации участников. Эксперты по недвижимости говорят о том, что у нас очень высокая цена и, возможно, для таких больших и стоимостных объектов в Украине еще инвесторы не готовы", - отметила Высоцкая.

Она отметила, что Министерство юстиции выставило на продажу имущество Ирпенского исправительного центра № 132 и Львовской исправительной колонии № 48.

"Буквально неделю-две - и мы анонсируем продажу Одесской исправительной колонии, поэтому, когда лотов будет гораздо больше, мы надеемся, что этот проект будет более результативным и инвесторы каждый для себя найдет в нашей инфраструктуре, которую мы выставляем, свой объект и приобретет его. Если нет, то продажа происходит в несколько этапов. Первый этап - за полную стоимость, второй - 50% дисконта, а третий - по аукциону на понижение. Мы не спешим переходить к такому кардинальному третьему этапу, мы выставляем на продажу другие объекты для того, чтобы предоставить больше предложений потенциальным инвесторам. Сейчас у нас нет пока ни зарегистрированного участника аукциона, ни победителя", - отметила Высоцкая.

Как сообщалось, Министерство юстиции Украины 6 августа 2020 года начало распродажу имущества пенитенциарной системы.

Первым на продажу Фонд государственного имущества выставил Ирпенский исправительный центр (№132) в Киевской области со стартовой ценой 220 млн грн. Из-за отсутствия предложений учреждение несколько раз выставляли на продажу.

В начале мая 2021 года на продажу выставили Львовскую исправительную колонию №48 со стартовой ценой 132,67 млн грн.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Укринформ


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