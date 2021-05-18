Банки выдали кредиты под госгарантии на портфельной основе на 2,5 миллиарда
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В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине через инструмент государственных гарантий на портфельной основе состоянию на 1 мая 2021 года восемью банками предоставлено 1 273 кредита на общую сумму 2,49 млрд грн.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 1,17 млрд грн. Это около 30% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3,93 млрд грн).
За первые три месяца работы программы "Приватбанк" почти исчерпал лимит гарантий - 97%, выдав 881 кредит на общую сумму 809 млн грн. Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидирует Киев - 244 млн грн. Также большим спросом программа пользуется в Ривненской (168 млн грн) и Львовской (153 млн грн) областях.
По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, оказалось в сфере оптовой и розничной торговли (475), сельского хозяйства (308) и перерабатывающей промышленности (183).
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Как сообщалось, Кабмин 25 ноября 2020 года принял постановление, которым определил механизм портфельных госгарантий и установил порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии, и условия их предоставления, в частности, определил Укрэксимбанк агентом гаранта.
Проект постановления также предусматривает возможность сочетания компенсации процентной ставки с предоставлением портфельных госгарантий. Право на государственные гарантии на портфельной основе получат банки с работающим гривневым портфелем клиентов микро-, малого и среднего бизнеса объемом не менее 500 млн грн.
Государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в объеме 5 млрд грн, как это предусмотрено законом о госбюджете на 2020 год.
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