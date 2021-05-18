Банки выдали кредиты под госгарантии на портфельной основе на 2,5 миллиарда

В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине через инструмент государственных гарантий на портфельной основе состоянию на 1 мая 2021 года восемью банками предоставлено 1 273 кредита на общую сумму 2,49 млрд ​​грн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 1,17 млрд грн. Это около 30% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3,93 млрд грн).

За первые три месяца работы программы "Приватбанк" почти исчерпал лимит гарантий - 97%, выдав 881 кредит на общую сумму 809 млн грн. Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидирует Киев - 244 млн грн. Также большим спросом программа пользуется в Ривненской (168 млн грн) и Львовской (153 млн грн) областях.

По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, оказалось в сфере оптовой и розничной торговли (475), сельского хозяйства (308) и перерабатывающей промышленности (183).

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Как сообщалось, Кабмин 25 ноября 2020 года принял постановление, которым определил механизм портфельных госгарантий и установил порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии, и условия их предоставления, в частности, определил Укрэксимбанк агентом гаранта.

Проект постановления также предусматривает возможность сочетания компенсации процентной ставки с предоставлением портфельных госгарантий. Право на государственные гарантии на портфельной основе получат банки с работающим гривневым портфелем клиентов микро-, малого и среднего бизнеса объемом не менее 500 млн грн.

Государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в объеме 5 млрд грн, как это предусмотрено законом о госбюджете на 2020 год.