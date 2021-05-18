Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 14 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся 18 мая аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 14,16 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехмесячные ОВГЗ были размещены на 529,75 млн грн при спросе 1,3 млрд грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 8,48% годовых, тогда как в предыдуший раз в конце апреля такие облигации размещались под 8,5%.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 2,03 млрд грн, ставка по ним снизилась на 1 базисный пункт – до 11,19% годовых. При этом Минфин удовлетворил все поданные заявки.

Облигации сроком обращения полтора года были размещены на 248,24 млн грн под 11,3% годовых.

Кроме того, от разщешения двухлетних ОВГЗ поступило 1,64 млрд грн под 12,02% годовых.

Минфин также разместил двухлетние облигации в долларе США на $62,93 млн под 3,9% годовых и однолетние ОВГЗ в евро на сумму 238,43 млн евро под 2,5%.

Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 мая привлекло 1,43 млрд грн.