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Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 14 миллиардов

Новини БізнесЦензор Фінанси

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 14 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся 18 мая аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 14,16 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехмесячные ОВГЗ были размещены на 529,75 млн грн при спросе 1,3 млрд грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 8,48% годовых, тогда как в предыдуший раз в конце апреля такие облигации размещались под 8,5%. 

Облигации сроком обращения один год были размещены на 2,03 млрд грн, ставка по ним снизилась на 1 базисный пункт – до 11,19% годовых. При этом Минфин удовлетворил все поданные заявки.

Облигации сроком обращения полтора года были размещены на 248,24 млн грн под 11,3% годовых.

Кроме того, от разщешения двухлетних ОВГЗ поступило 1,64 млрд грн под 12,02% годовых.

Минфин также разместил двухлетние облигации в долларе США на $62,93 млн под 3,9% годовых и однолетние ОВГЗ в евро на сумму 238,43 млн евро под 2,5%.

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 14 миллиардов 01

Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 мая привлекло 1,43 млрд грн.

Автор: Михайло Орлюк
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а в каком банке у нас можно баксы под 4% годовых покласть?
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18.05.2021 19:28 Відповісти
Шо попові можна, то дякові - зась!
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18.05.2021 23:47 Відповісти
В том же Привате можете купить ОВГЗ начиная теперь уже от 100 тыс грн. Если они у вас есть. Это парумесячная зарплата рядового клерка в какой-нибудь структуре.
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19.05.2021 08:26 Відповісти
а можно имена покупателей?
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18.05.2021 19:29 Відповісти
Ммм)))
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18.05.2021 20:57 Відповісти
печатайте печатайте и не удивляйтесь чего инфляция 5% уже за 4 месяца такими темпами 15% за год будет .
смотрю гривну уже не берут а берут баксы
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19.05.2021 09:51 Відповісти
гривна обвалила доллар ... Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 14 миллиардов - Цензор.НЕТ 953
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19.05.2021 12:03 Відповісти
 
 