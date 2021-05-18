Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 14 миллиардов
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Министерство финансов на состоявшемся 18 мая аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 14,16 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
В частности, самые короткие трехмесячные ОВГЗ были размещены на 529,75 млн грн при спросе 1,3 млрд грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 8,48% годовых, тогда как в предыдуший раз в конце апреля такие облигации размещались под 8,5%.
Облигации сроком обращения один год были размещены на 2,03 млрд грн, ставка по ним снизилась на 1 базисный пункт – до 11,19% годовых. При этом Минфин удовлетворил все поданные заявки.
Облигации сроком обращения полтора года были размещены на 248,24 млн грн под 11,3% годовых.
Кроме того, от разщешения двухлетних ОВГЗ поступило 1,64 млрд грн под 12,02% годовых.
Минфин также разместил двухлетние облигации в долларе США на $62,93 млн под 3,9% годовых и однолетние ОВГЗ в евро на сумму 238,43 млн евро под 2,5%.
Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 мая привлекло 1,43 млрд грн.
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смотрю гривну уже не берут а берут баксы