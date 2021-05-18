Плату за аэронавигационные услуги "Украэроруха" начет собирать Евроконтроль

Кабинет министров урегулировал внедрение европейской системы формирования и взимания платы за аэронавигационные услуги на маршрутах, которые предоставляет в воздушном пространстве Украины национальный провайдер "Украэрорух".

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 17 мая в рамках мероприятий по присоединению Украины к Совместной системе маршрутных сборов Евроконтроля, сообщает пресс-служба Госпредприятия по обслуживанию воздушного движения ("Украэрорух").

Документ нормирует взаимодействие Украины с Центральным бюро маршрутных сборов Евроконтроля, которое с 1 ноября 2021 года будет осуществлять взимание платы за предоставленные Украиной услуги по аэронавигационному обслуживанию на маршруте от имени нашего государства как полноправного члена Евроконтроля.

"Это дает конкретные преимущества каждому участнику авиационного рынка. Для авиакомпаний – открытый и стандартизированный процесс формирования ставок, их ежегодную актуализацию и удобную оплату счетов. "Украэроруху" – полное покрытие собственных расходов за счет ставок и гарантия их полной оплаты авиакомпаниями", – пояснил глава "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Как отмечают в ведомстве, еще 1 мая 2004 года Украина стала членом Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль). Однако все это время осталась единственной страной, которая не была присоединена к Совместной системе маршрутных сборов, что делало невозможным эффективный порядок расчетов за предоставленные провайдером аэронавигационные услуги.