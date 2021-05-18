"Укрэнерго" завершило этап реконструкции подстанции 330 кВ "Криворожская"

На подстанции (ПС) 330 кВ "Криворожская" завершена реконструкция открытой распределительной установки (ВРУ) 330 кВ.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Оборудование поставлено под рабочее напряжение и прошло комплексное опробование в течение 72 часов под нагрузкой. Подстанция трансформаторной мощностью 500 МВА построена в 1966 году, большая часть оборудования и запасных частей к нему уже не производится и требовала замены.

В частности, на подстанции заменено все основное оборудование ОРУ 330 кВ на новое от европейских производителей: установлены новые выключатели, трансформаторы тока и напряжения, разъединители, ограничители перенапряжения, ВЧ-заградители и конденсаторы связи, установлены современные микропроцессорные защиты, а также автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП), которая обеспечивает возможность управлять подстанцией дистанционно с главного диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго".

Во время реконструкции также была дополнена схема присоединения подстанции "шины-АТ" с двумя выключателями на линию, что вместе с установкой нового оборудования значительно повысило уровень безопасности и надежность транзита электроэнергии через ВРУ подстанции дальше в сеть 330 кВ.

"Реконструкция подстанции проводилась консорциумом General Electric Grid Solutions (Германия) и ООО "Черноморэнергоспецмонтаж " (Украина) в соответствии с контрактом "Техническое переоснащение ПС 330 кВ "Криворожская" и ПС 330 кВ "Днепр-Донбасс", заключенного по результатам международных торгов.

Реконструкция ПС 330 кВ "Криворожская" является составной инвестиционного проекта "Повышение эффективности передачи электроэнергии (модернизация подстанций)" стоимостью 17,9 млн евро, финансируемого за кредитные средства правительства Германии через кредитное учреждение для восстановления KfW. Реализация проекта продолжалась более трех лет и предусматривала разработку проектной документации, поставку оборудования, демонтаж старого и установку нового, а также пусконаладочные работы", - отметила руководительница проекта Анастасия Рыжкова.

Реконструкция подстанции будет продолжаться и в дальнейшем. На сегодня продолжаются согласования контрактов на реконструкцию ВРУ 150 кВ и ниже этой подстанции.

При финансовой поддержке правительства Германии также реализуется проект "Реконструкция подстанций в восточной части Украины", предусматривающий реконструкцию ПС 750 кВ "Запорожская" и "Днепровская" и ПС 330 кВ "Харьковская" и "Залютино". Эти проекты являются составляющими комплексной программы автоматизации подстанций, что реализуется за кредитные средства международных финансовых институтов.

Комплексная программа автоматизации предусматривает реконструкцию всех подстанций "Укрэнерго" с использованием АСУТП и направлена ​​на повышение надежности работы системы электропередачи, создание технической базы для внедрения технологии smart grid в магистральных сетях, обеспечение уровня надежности и безопасности сети в соответствии с требованиями ENTSO-E.

Программа реализуется в два этапа. На первом этапе до 2025 года будет реконструировано 57 подстанций, которые сформированы в 9 инвестиционных проектов, из которых в активной фазе реализации находятся пять. Последние включают реконструкцию 19 подстанций в четырех энергосистемах "Укрэнерго".