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Рада отправила в отставку министра здравоохранения Степанова

Новини БізнесЦензор Влада Соціальна політика

Рада отправила в отставку министра здравоохранения Степанова

Верховная Рада поддержала представление премьер-министра Дениса Шмыгаля на увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.

Как передает БизнесЦензор, это решение поддержали 292 народных депутата.

Выступая в парламенте, Шмыгаль назвал основной причиной увольнения Степанова неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса. Ранее он также отмечал, что невозможно игнорировать позицию парламентариев, которые собрали 150 голосов за рассмотрение парламентом вопроса об отставке министра здравоохранения.

Напомним, Верховная Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения 30 марта 2020 года, уволив с этой должности Илью Емца.

Степанов с декабря 2016 года по апрель 2019 года занимал должность главы Одесской ОГА. До этого в 2011-2016 году возглавлял ГП "Полиграфкомбинат Украина". По данным СМИ, является кумом соратника Игоря Коломойского Игоря Палицы.

Как сообщалось, накануне депутатская фракция "Слуга народа" утвердила на должность главы Минздрава кандидатуру заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Автор: Михайло Орлюк
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Все. Триндець ковіду. Тепер запануємо нарешті...
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18.05.2021 18:06 Відповісти
Єтот доктор смерть столько украл и людей погубил, что должен сидеть. Шмигаль следующий на виход, ахметов уже ее знает куда деньги девать.
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18.05.2021 18:09 Відповісти
такого спіціаліста патірялі...
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18.05.2021 18:13 Відповісти
А че, неплохо у зеленых))) Сначала эта же Рада забрала деньги из ковидного фонда, а теперь нашли крайнего) Ну а кто его заставлял с ними связываться?)))
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18.05.2021 18:18 Відповісти
Фу.. Ну слава Богу, подумал Степанов и перекрестился...
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18.05.2021 18:22 Відповісти
Знов кроваті совати будуть...
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18.05.2021 19:01 Відповісти
Байлен, Нитаняху, Меркель, Борис Джонсон, Дуда срравились с поставкой вакцин и вакцинацией,с доставкой кислорода во все больницы, а вот Степанов нет.Ну ничего следуйщий министр ну точно справится .
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18.05.2021 19:15 Відповісти
 
 