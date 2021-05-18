"Укрпошта" потратит на услуги по поиску банка для покупки 3,5 миллиона

АО "Укрпошта" 14 мая объявила тендер на услуги по диагностике и оценке стоимости банка ожидаемой стоимостью 3,5 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, госкомпания планирует приобрести банк, потому объявила закупку услуг по проверке его финансово-хозяйственной деятельности. До конца 2021 года будущий победитель тендера проведет финансовую, юридическую и налоговую диагностику банка и оценит его стоимость.

Финансовая диагностика за 2020 год и первый квартал 2021 года предусматривает анализ крупнейших корпоративных кредитов на сумму более 300 тыс. грн, объектов залогового имущества свыше 500 тыс. грн и топ-15 депозитов, существенных судебных дел, операций со связанными сторонами и прочее.

Участники тендера должны указать в справке не менее десяти аналогичных договоров, среди которых:

не менее трех – на юридическую диагностику (исследование), консультационные услуги по оценке внутреннего аудита и/или консультационные услуги по комплексной проверке;

не менее трех – на услуги по налоговой экспертизы, консультационные услуги по налоговым и регуляторным последствиям в отношении кредитных обязательств и/или консультационные услуги по комплексной проверке;

не менее четырех – на консультационные услуги по анализу кредитного портфеля финансово-хозяйственной деятельности, аудит финансовой отчетности, консультационные услуги по проведению финансового анализа, консультационные услуги по комплексной проверке и/или услуги по оценке.

По крайней мере три договора, указанные в справке, необходимо загрузить в составе предложения.

Кроме того, предусмотрено требование наличия у участника тендера в штате специалистов по налоговому и юридическому консультированию, а также по корпоративным финансам, по стратегическому и операционному консультирование, проведению финансовых расследований и внутреннего аудита.

Вместе с этим документом требуется предоставить копии сертификатов, свидетельств, дипломов или иных документов, подтверждающих необходимую квалификацию указанных работников.

Как сообщалось, накануне глава "Укрпошты" Игорь Смилянский объявил, что компания приняла решение приобрести банк и объявила тендер на услуги оценщика, который сможет определить учреждение для покупки. Глава "Укрпошты" надеется, что сделку удастся реализовать в течение 5-6 месяцев.