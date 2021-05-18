Минэкономики разработало законопроект о трудоустройстве иностранцев

Министерство экономики Украины предлагает законодательно урегулировать трудоустройство иностранцев, установить перечень документов для получения разрешения на работу и плату за такую лицензию

Об этом свидетельствует обнародованный текст законопроекта, передает Интерфакс-Украина.

Как поясняют его авторы в сопроводительных материалах к документу, закон "О занятости населения" содержит ряд несогласованностей в части выдачи и продления разрешений на работу иностранным гражданам.

Согласно предложениям министерства, размер платы за выдачу продления действия разрешения составляет: от трех до 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (2 481 грн с 2021 года, соответственно от 7,44 тыс. грн до 24,81 тыс. грн) для разрешений сроком от года до трех; пять прожиточных минимумов (12,41 тыс. грн) для разрешений на срок от полугода до года, а также три прожиточных минимума (7,44 тыс. грн) для разрешений на срок до полугода.

Законопроект также предлагает определить перечень документов, необходимых для получения разрешения, а также основания для него.

При этом его авторы инициируют отмену принятых в 2017 году поправок в трудовое законодательство, которые определяют такие категории как "иностранные высокооплачиваемые профессионалы (с заработной платой не менее 50 минимальных заработных плат), которые могли трудоустраиваться на основе трудового договора без разрешения. Также предлагается отказаться от определений "иностранные IТ-профессионалы и иностранные работники творческой профессии".