Кабмин продлил предельный срок рассмотрения кандидатов на глав госпредприятий
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Кабинет министров продлил на два месяца предельный срок рассмотрения номинационным комитетом претендентов на должности руководителей особо важных для экономики предприятий.
Это закреплено постановлением Кабмина №478 от 30 апреля 2021 года, передает Интерфакс-Украина.
Согласно документу, номинационный комитет должен провести заседание на протяжении месяца с даты подачи на утверждение комитета предложений относительно претендентов на выше указанные должности, однако может продлить этот срок на 60 календарных дней.
По данным Интерфакс-Украина, с 1 мая из-за невыбранных номинационным комитетом независимых членов отсутствуют набсоветы в 12 крупных компаниях, контрольные пакеты которых переданы Фонду госимущества Украины. В этом списке, в частности, Одесский припортовый завод, "Центрэнерго", "Турбоатом", "Электротяжмаш", пять подконтрольных государству облэнерго (без "Тернопольоблэнерго"), "Харьковэнергосбыт", Днепровская и Криворожская ТЭЦ.
Фонд госимущества в первой половине апреля, после предварительного отбора рекрутером, внес кандидатуры на рассмотрение номинационного комитета, которое пока затягивается. Помимо того, из-за конфликта вокруг увольнения набсовета "Нафтогаза" представители международных финансовых организаций в конце апреля приостановили свое участие в работе комитета на неопределенный срок.
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