Кабмин продлил предельный срок рассмотрения кандидатов на глав госпредприятий

Кабинет министров продлил на два месяца предельный срок рассмотрения номинационным комитетом претендентов на должности руководителей особо важных для экономики предприятий.

Это закреплено постановлением Кабмина №478 от 30 апреля 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, номинационный комитет должен провести заседание на протяжении месяца с даты подачи на утверждение комитета предложений относительно претендентов на выше указанные должности, однако может продлить этот срок на 60 календарных дней.

По данным Интерфакс-Украина, с 1 мая из-за невыбранных номинационным комитетом независимых членов отсутствуют набсоветы в 12 крупных компаниях, контрольные пакеты которых переданы Фонду госимущества Украины. В этом списке, в частности, Одесский припортовый завод, "Центрэнерго", "Турбоатом", "Электротяжмаш", пять подконтрольных государству облэнерго (без "Тернопольоблэнерго"), "Харьковэнергосбыт", Днепровская и Криворожская ТЭЦ.

Фонд госимущества в первой половине апреля, после предварительного отбора рекрутером, внес кандидатуры на рассмотрение номинационного комитета, которое пока затягивается. Помимо того, из-за конфликта вокруг увольнения набсовета "Нафтогаза" представители международных финансовых организаций в конце апреля приостановили свое участие в работе комитета на неопределенный срок.