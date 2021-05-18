Рада уволила министра экономики Петрашко

Верховная Рада приняла отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Как передает БизнесЦензор, это решение поддержали 280 народных депутатов.

Перед голосованием министр отчитался о своей работе на должности.

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Верховная Рада назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства 17 марта 2020 года. До этого он с апреля 2013 года работал в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

Как сообщалось, накануне депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность министра экономики, который также получит пост первого вице-премьер-министра.