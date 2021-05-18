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Рада уволила министра экономики Петрашко

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Рада уволила министра экономики Петрашко

Верховная Рада приняла отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Как передает БизнесЦензор, это решение поддержали 280 народных депутатов.

Перед голосованием министр отчитался о своей работе на должности.

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Верховная Рада назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства 17 марта 2020 года. До этого он с апреля 2013 года работал в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

Как сообщалось, накануне депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность министра экономики, который также получит пост первого вице-премьер-министра.

Автор: Михайло Орлюк
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Як не було економіки до нього, не було при ньому, та, сподіваюсь щось зміниться.
Хоча, як може змінитися, якщо міністерство очолить податківець?
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18.05.2021 21:43 Відповісти
Ахметовского Шмыгаля нахер уволить срочно нужно, потому что люди беднее стали в 3 раза за год, а Ахметов богаче стал в 3 раза. Как такое могло случиться??? ответ прост - Шмыгаль проститутка Ахметовская. По законам Хаммурапи смертная кара ему!
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18.05.2021 21:45 Відповісти
Цікаво, цільний міністр економіки є, а економіки немає.
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18.05.2021 23:08 Відповісти
Он уволился по собстенному желанию, но об этом скромно умолчали.
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19.05.2021 10:04 Відповісти
 
 