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Рада уволила министра инфраструктуры Криклия

Новини БізнесЦензор Влада Транспорт

Рада уволила министра инфраструктуры Криклия

Верховная Рада приняла отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Как передает БизнесЦензор, это решение поддержали 284 народных депутата.

Перед голосованием министр отчитался о своей работе на должности.

Владислав Криклий занимал должность министра инфраструктуры с августа 2019 года, он стал одним из трех министров, которые сохранили свои должности после отставки Кабмина Алексея Гончарука.

Как сообщалось, накануне депутатская фракция "Слуга народа" на своем заседании утвердила на должность министра инфраструктуры кандидатуру главы "Укравтодора" Александра Кубракова. Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится в четверг.

Автор: Михайло Орлюк
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Кто все єти люди? Как воровали, так и будут воровать.
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18.05.2021 19:44 Відповісти
Хватит, погрелся на деньгах ковид-фонда, дай ЗЕдругим.
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18.05.2021 20:59 Відповісти
я даже не знал, что он был каким то министром. Думал что Криклий это из камеди клаб или ещё откуда то оттуда.
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19.05.2021 10:52 Відповісти
 
 