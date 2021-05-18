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Все крупные сети АЗС возобновили продажу премиального топлива без ограничения цен

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Все крупные сети АЗС возобновили продажу премиального топлива без ограничения цен

Сети АЗС ОККО и WOG с 18 мая возобновили реализацию премиальных видов топлива.

Согласно сообщениям компаний в Facebook, продажа премиального топлива возобновлена после публикации разъяснения Министерства развития экономики.

Сети таке указывают на наличие информации по подготовке уточнений к постановлению Кабинета министров о регулировании торговой надбаки на топливо.

Как сообщалось, накануне сети Socar и KLO возобновили продажи "брендового премиального" топлива после разъяснения Минэкономики, что установленная Кабмином максимальная торговая надбавка не касается этих видов бензина и дизтоплива.

Ранее в Минэкономики пояснили, что под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), предлагающееся на АЗС для автомобилей премиум сегмента по цене выше, чем социально значимое топливо.

Как следует из сообщения министерства , в перечень социально значимых товаров, на которые распространяется действие правительственного постановления о применении максимальной торговой надбавки на бензин и дизель, включены именно "обычный" бензин марки А-92, бензин марки А-95 и дизельное топливо.

В Минэкономики также обратили внимание, что согласно техническому регламенту по требованиям, в частности к автомобильному топливу, маркировка "брендового премиального" топлива с улучшенными показателями качества может включать торговую марку (знак).

Напомним, ранее крупные автозаправочные сети WOG, ОККО, KLO и SOCAR приостановили продажу премиального топлива из-за введения Кабинетом министров Украины предельного уровня торговой надбавки к средней цене дизельного топлива и бензина.

КМУ постановлением №474 от 14 мая 2021 года установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – н выше 7 грн/литр и бензина – не выше 5 грн/литр.

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Автор: Михайло Орлюк
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